Верзилов оштрафован за полицейскую форму во время прорыва на поле в финале ЧМ-2018

Петр Верзилов, выбежавший 15 июля на поле московского стадиона "Лужники" во время финала чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии (4:2) оштрафован за незаконное ношение полицейской формы.
По статье 17.12 КоАП Верзилову назначен штраф в 1,5 тысячи рублей, форму мировой судья постановил изъять.
Протоколы по этой же статье КоАП "Незаконное ношение полицейской формы" были составлены на других участников акции - Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Веронику Никульшину. Решение по ним мировой судья вынесет позднее 25 июля.
Дополнительная информация
https://meduza.io/news/2018/07/25/petra-verzilova-oshtrafovali-na-1500-rubley-za-politseyskuyu-formu-na-aktsii-v-luzhnikah