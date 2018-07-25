Верзилов оштрафован за полицейскую форму во время прорыва на поле в финале ЧМ-2018

Петр Верзилов, выбежавший 15 июля на поле московского стадиона "Лужники" во время финала чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии (4:2) оштрафован за незаконное ношение полицейской формы.

По статье 17.12 КоАП Верзилову назначен штраф в 1,5 тысячи рублей, форму мировой судья постановил изъять.



Протоколы по этой же статье КоАП "Незаконное ношение полицейской формы" были составлены на других участников акции - Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Веронику Никульшину. Решение по ним мировой судья вынесет позднее 25 июля.

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