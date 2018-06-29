"Верю в победу нашей сборной". Роман Павлюченко - о матче ЧМ-2018 против Испании

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что Россия способна выйти в 1/4 финала чемпионата мира. Он призвал болельщиков активно поддерживать национальную команду.

- Надо дать бой Испании и выйти в 1/4. Сегодняшняя сборная России может повторить успешный результат 10-ти летней давности, - написал Павлюченко на своей странице "Вконтакте". - Тогда наша сборная, в которой я имел честь играть, совершила подвиг, победив сильную команду Голландии! Наши ребята сегодня могут повторить этот подвиг! Я верю в это! Давайте болеть и поддерживать наших ребят!

Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф мирового первенства. Она встретится с Испанией в 1/8 финала турнира (1 июля, Москва, "Лужники").

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