18:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Верните Дзюбу!" Крик души Лопыревой во время матча Испания - Россия


Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева в Твиттере призвала главного тренера сборной России Станислава Черчесова вернуть в игру 1/8 финала чемпионата мира против Испании нападающего Артема Дзюбу.

Форвард в первой половине встречи реализовал пенальти и был заменен на 65-й минуте на Федора Смолова, бывшего мужа Виктории.

По ходу матча Лопырева также написала об авторе ответного гола: "Дзюба, ты лучший!"

Испания - Россия

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