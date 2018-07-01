"Верните Дзюбу!" Крик души Лопыревой во время матча Испания - Россия

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева в Твиттере призвала главного тренера сборной России Станислава Черчесова вернуть в игру 1/8 финала чемпионата мира против Испании нападающего Артема Дзюбу.

Форвард в первой половине встречи реализовал пенальти и был заменен на 65-й минуте на Федора Смолова, бывшего мужа Виктории.

По ходу матча Лопырева также написала об авторе ответного гола: "Дзюба, ты лучший!"

Верните Дзюбу! 💪🏾⚽️V – Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 1 июля 2018 г.

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