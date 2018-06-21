Вермален приступил к тренировкам со сборной Бельгии

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален приступил к тренировкам с национальной командой, информирует пресс-служба сборной. Игрок "Барселоны" прибыл на чемпионат мира с травмой подколенного сухожилия.

Он получил травму в мае в матче 37-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (4:5). Он пропустил несколько тренировок, а затем тренировался по индивидуальной программе. В игре ЧМ с Панамой Фермален участия не принимал.

В следующем матче Бельгия сыграет с Тунисом​. Матч пройдет 23 июня в Москве.

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