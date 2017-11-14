Вентура ждет увольнения с поста главного тренера сборной Италии, чтобы получить компенсацию

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура хочет получить компенсацию от Итальянской федерации футбола (FIGC) за разрыв контракта, сообщает calciomercato.com. Соглашение 69-летнего специалиста, который не смог вывести команду на чемпионат мира 2018 года, рассчитано до августа 2020 года.
По информации источника, в отставку не планирует подавать и президент FIGC Карло Тавеккио. Заседание федерации состоится 15 ноября в Риме. По информации СМИ, Вентура не будет присутствовать на нем.
Напомним, итальянцы по сумме двух стыковых матчей уступили Швеции (0:1 - на выезде, 0:0 - дома). Они впервые с 1958 года пропустят чемпионат мира.
Буффон объявил об уходе из сборной Италии со слезами на глазах. Видео
Прости их, Буффон. Италия не едет в Россию
Ulan3
Красавцы, че))))
15:38
баламошка
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит)
15:28
rusfed 2.0
Капелло методичку издал
15:27
tryam
старикашка нагнул италию. не боится?)
15:14
Шуваловец
да, что то конкретно напоминает :)
15:13
abs68
значит не только у нас откаты получают
15:11
Gluhoy zapas
Навскидку вспоминается только ещё одно подобное ничтожество - раймон доменек после 2006.
15:09
shpasic
а говорили, что это только у нас такие контракты заключают. а тут - провал, но получит и деньги и отдых.
15:06