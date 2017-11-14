Вентура ждет увольнения с поста главного тренера сборной Италии, чтобы получить компенсацию

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура хочет получить компенсацию от Итальянской федерации футбола (FIGC) за разрыв контракта, сообщает calciomercato.com. Соглашение 69-летнего специалиста, который не смог вывести команду на чемпионат мира 2018 года, рассчитано до августа 2020 года.

По информации источника, в отставку не планирует подавать и президент FIGC Карло Тавеккио. Заседание федерации состоится 15 ноября в Риме. По информации СМИ, Вентура не будет присутствовать на нем.

Напомним, итальянцы по сумме двух стыковых матчей уступили Швеции (0:1 - на выезде, 0:0 - дома). Они впервые с 1958 года пропустят чемпионат мира.

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