15:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Вентура ждет увольнения с поста главного тренера сборной Италии, чтобы получить компенсацию

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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура хочет получить компенсацию от Итальянской федерации футбола (FIGC) за разрыв контракта, сообщает calciomercato.com. Соглашение 69-летнего специалиста, который не смог вывести команду на чемпионат мира 2018 года, рассчитано до августа 2020 года.

По информации источника, в отставку не планирует подавать и президент FIGC Карло Тавеккио. Заседание федерации состоится 15 ноября в Риме. По информации СМИ, Вентура не будет присутствовать на нем.

Напомним, итальянцы по сумме двух стыковых матчей уступили Швеции (0:1 - на выезде, 0:0 - дома). Они впервые с 1958 года пропустят чемпионат мира.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Ulan3

Красавцы, че))))

15:38

баламошка

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит)

15:28

rusfed 2.0

Капелло методичку издал

15:27

tryam

старикашка нагнул италию. не боится?)

15:14

Шуваловец

да, что то конкретно напоминает :)

15:13

abs68

значит не только у нас откаты получают

15:11

Gluhoy zapas

Навскидку вспоминается только ещё одно подобное ничтожество - раймон доменек после 2006.

15:09

shpasic

а говорили, что это только у нас такие контракты заключают. а тут - провал, но получит и деньги и отдых.

15:06