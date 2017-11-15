Вентура уволен из сборной Италии

Джампьеро Вентура уволен с поста главного тренера сборной Италии.
Специалист принял команду после Euro-2016 и не смог выйти с ней в финальную стадию чемпионата мира-2018.
В стыковых матчах итальянцы уступили Швеции (0:1, 0:0) и впервые за 60 лет не попали на чемпионат мира.
До сборной Вентура руководил рядом итальянских клубов, последней командой для него был "Торино".
Ранее в СМИ появилась информация, что Федерация футбола Италии ведет переговоры с Карло Анчелотти. Специалист в сентябре был отправлен в отставку с поста наставника "Баварии".
Басист
Ой, а с чего это они?)
21:47
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У Мутко шанс всей жизни появился - взять перед ЧМ дедушку из Италии вторым главным тренером в пару к Черчесу и создать тандем величайших мыслителей в истории футбола под кодовым названием Черчесура, который взорвет умы простых обывателей новой тактикой 11 в защите и 0 в атаке.
21:42