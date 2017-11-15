20:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Вентура уволен из сборной Италии

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Понедельник. Милан. Италия - Швеция - 0:0. Эмоции итальянцев после финального свистка.Убожественная комедия. Почему провал Италии - это логично

Джампьеро Вентура уволен с поста главного тренера сборной Италии.

Специалист принял команду после Euro-2016 и не смог выйти с ней в финальную стадию чемпионата мира-2018.

В стыковых матчах итальянцы уступили Швеции (0:1, 0:0) и впервые за 60 лет не попали на чемпионат мира.

До сборной Вентура руководил рядом итальянских клубов, последней командой для него был "Торино".

Ранее в СМИ появилась информация, что Федерация футбола Италии ведет переговоры с Карло Анчелотти. Специалист в сентябре был отправлен в отставку с поста наставника "Баварии".

 

ЧМ-2018. Они не приедут в Россию

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Басист

Ой, а с чего это они?)

21:47

hottie

У Мутко шанс всей жизни появился - взять перед ЧМ дедушку из Италии вторым главным тренером в пару к Черчесу и создать тандем величайших мыслителей в истории футбола под кодовым названием Черчесура, который взорвет умы простых обывателей новой тактикой 11 в защите и 0 в атаке.

21:42