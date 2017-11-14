Вентура после невыхода Италии на ЧМ-2018 покинул отель через черный ход

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после невыхода команды на чемпионат мира 2018 года покинул отель через черный ход, сообщает Football Italia. Итальянцы по сумме двух стыковых матчей проиграли Швеции (0:1 - на выезде, 0:0 - дома), которые оформили попадание на турнир на поле соперника - на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

По информации источника, специалист пропустит заседание Федерации футбола Италии, которое состоится 15 ноября в Риме. Ожидается, что на нем будет принято решение об увольнении 69-летнего тренера.

Напомним, сборная Италии впервые с 1958 года и в третий раз в истории не смогла попасть на чемпионат мира. Шведы, в свою очередь, вышли на мировое первенство впервые с 2006 года.

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