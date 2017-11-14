Вентура грозил уйти в отставку после первого стыкового матча ЧМ-2018

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура угрожал футболистам тем, что уйдет в отставку после поражения от Швеции (0:1) в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2018 года, сообщает Sky Sports. По информации источника, некоторые игроки выразили недовольство тем планом, который специалист выбрал на первый стыковой матч. В ответ Вентура предложил им самим выбирать состав, а также пригрозив, что подаст в отставку.

Напомним, по сумме двух матчей Италия не смогла выйти на чемпионат мира, завершив ответную встречу вничью (0:0). Итальянцы пропустят мировое первенство впервые с 1958 года и в третий раз в истории.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в Риме состоится заседание руководство Федерации футбола Италии, на котором будет определено будущее Вентуры в команде. Сам 69-летний тренер не будет присутствовать на встрече. Ожидается, что его уволят.

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