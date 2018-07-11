Венсан Компани: "Последний шанс для этого поколения? В футболе всегда может быть еще один"

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани прокомментировал выступление команды на чемпионате мира в России. Бельгийцы дошли до полуфинала, где уступили Франции (0:1).

– Подведете итог игры?

– Конечно, не секрет, что команда огорчена. Но я считаю, что мы сыграли против французов очень дисциплинированно. У нас были свои моменты в основное время. Сложно, когда встречаются разные по стилю команды. Соперник заслужил уважение.

– Нет ощущения, что это был последний шанс для нынешнего поколения сборной Бельгии?

– Посмотрим, в футболе всегда может выпасть еще один шанс. Такое предубеждение может существовать, и иногда игроки оправдываются этим. В любом случае у нас талантливая команда, мы должны извлечь опыт. (Артем РЯБОВОЛ)