Венсан Кандела: "Главное, что Франция в финале. Игра не важна"

Бывший защитник сборной Франции Венсан Кандела отметил, что чемпионат мира в России прекрасно организован. Франция в полуфинале ЧМ-2018 обыграла Бельгию со счетом 1:0. В финале команда встретится с победителем матча Англия - Хорватия.

- У нас было пару моментов забить. Не так важна игра, главное, что мы в финале. Это было великолепно. Прекрасный Кубок мира. Отлично организован.

- А что скажете о сборной Бельгии?

- Отличная команда. Качественные игроки. Но нам удалость забить гол и победить. Это прекрасно. (Ярослав СУСОВ, Евгений БЕЛОУСОВ)

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