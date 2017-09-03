Венгрия проиграла Португалии и не едет на ЧМ-2018, Швейцария разгромила Латвию Старкова

В выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Португалии обыграла Венгрию. Этот результат лишил хозяев теоретических шансов попасть в финальную стадию турнира. Капитаном сборной Венгрии в поединке был бывший хавбек "Динамо" и "Анжи" Балаж Джуджак. Также в стартовом составе появился экс-форвард "Алании" Тамаш Пришкин, на 30-й минуте он получил красную карточку. За португальцев полный поединок провел бывший защитник "Зенита" Бруну Алвеш.

В другой игре Швейцария разгромила Латвию, одержав восьмую победу в отборе ЧМ-2018 подряд. В команде бывшего наставника "Спартака" Александра Старкова на поле вышли бывший игрок ЦСКА Виталий Максименко, экс-голкипер "Москвы" Андрис Ванин, экс-хавбек "Енисея" Олег Лайзанс. Бывший хавбек ЦСКА Стивен Цубер попал в зявку на матч, но на поле не появился.

Швейцария за два тура до конца отбора опережает Португалию на 3 очка, но в последнем туре командам предстоит очный поединок на поле португальцев. В случае равенства очков победитель группы будет определяться по разнице мячей, которая у подопечных Фернанду Сантуша сейчас значительно лучше - "+24" против "+15".

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Группа B

Венгрия - Португалия - 0:1 (0:0)

Гол: Андре Силва, 48.

Венгрия: Гулачи, Кадар, Корхут, Гузмич, Фиола, Джуджак, Элек (Пинтер, 67), Паткаи, Пришкин, Ловренчич (Варга, 78), Эппель (Беде, 61).

Португалия: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш, Пепе, Фабиу Коэнтрау (Элизеу, 28), Седрик Суариш, Жоау Моутинью, Данилу Перейра, Жоау Мариу, Криштиану Роналду, Мартинш (Бернарду Силва, 63), Андре Силва (Куарежма, 86).

Предупреждения: Паткаи, 20. Элек, 45+2. Джуджак, 82. Криштиану Роналду, 89. Фиола, 89.

Удаление: Пришкин , 30.

Судья: Маккелли (Голландия).

Латвия - Швейцария - 0:3 (0:1)

Голы: Сеферович, 9 (0:1). Джемаили, 55 (0:2). Родригес, 58 - с пенальти (0:3).

Нереализованный пенальти: Джемаили, 32 (мимо).

Латвия: Ванин, Горкшс, Максименко, Соловьев, Дубра, Колесов, Лайзанс, Индранс (Клюшкин, 62), Варданян (Казачок, 78), Ракелс (Икауниекс, 68), Шабала.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 80), Джуру, Родригес, Шер, Бехрами, Джемаили, Шачири, Джака (Закария, 77), Мехмеди, Сеферович (Дердийок, 76).

Предупреждения: Индранс, 37. Максименко, 44. Дубра, 56. Соловьев, 57. Варданян, 69.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).