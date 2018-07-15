16:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Великолепный чемпионат!" Британский журналист по-русски поблагодарил Россию


Журналист Sky Sports Энда Брэйди по-русски поблагодарил Россию за великолепную организацию чемпионата мира-2018.

- Чемпионат великолепный: вежливые люди, холодное пиво, вкусные блюда. Спасибо, Россия, за чудесный турнир! Я вернусь. Спасибо! - сказал Брэйди.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

 
Франция - Хорватия

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