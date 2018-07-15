"Великолепный чемпионат!" Британский журналист по-русски поблагодарил Россию

Журналист Sky Sports Энда Брэйди по-русски поблагодарил Россию за великолепную организацию чемпионата мира-2018.
- Чемпионат великолепный: вежливые люди, холодное пиво, вкусные блюда. Спасибо, Россия, за чудесный турнир! Я вернусь. Спасибо! - сказал Брэйди.
мое сообщение благодарности этой прекрасной стране @ntvru #WorldCup pic.twitter.com/KaMSKvEDNM– enda brady (@SkyEnda) 14 июля 2018 г.
В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии.
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
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