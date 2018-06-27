Великобритания столкнулась с дефицитом пива во время ЧМ-2018

Крупная сеть пабов в Великобритании рассказала о том, что столкнулась с дефицитом некоторых сортов пива из-за снижения производства углекислого газа в стране, сообщает BBC.

- Мы знаем о проблемах, которые привели к нехватке углекислого газа и взаимодействуем с поставщиками, чтобы минимизировать перебои в поставках пива, - цитирует ВВС слова представителя этой сети.

Отметим, что дефицит пива приходится на время чемпионата мира, который проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Англия встретится со сборной Бельгии в заключительном матче группового этапа турнира (28 июня, Калининград). Обе сборные уже вышли в плей-офф, одержав по две победы.

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