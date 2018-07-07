Великобритания довольна организацией ЧМ-2018

Великобритания довольна организацией чемпионата мира-2018 в России, заявили "Известиям" в британском посольстве в РФ. Там отметили, что на протяжении турнира не было зарегистрировано серьезных инцидентов.

"Подготовка к ЧМ-2018 выглядит хорошо. Стоит отметить, что наше сотрудничество в рамках подготовки к чемпионату продолжается уже более двух лет. Наша главная задача заключается в том, чтобы британские болельщики были в безопасности и получили удовольствие от турнира. В этом отношении взаимодействие между полициями двух стран развивается успешно и является результатом совместной работы на крупных футбольных турнирах, включая матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка конфедераций.

Для всех британских граждан, планирующих посетить Россию во время ЧМ-2018, мы запустили кампанию BeOnTheBall. Мы призываем наших болельщиков быть хорошими гостями, уважать местные законы и традиции, как и в любой другой стране. Представители посольства Великобритании будут присутствовать в Самаре в рамках нашей работы с болельщиками - в частности, для обеспечения консульской поддержки британских граждан, если она потребуется", - говорится в сообщении британского посольства.

Сборная Англии в групповом турнире сыграла в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде. В 1/8 финала англичане на стадионе "Спартак" обыграли Колумбию в серии пенальти. В четвертьфинале команда встретится со Швецией. Игра состоится 7 июля в Самаре.