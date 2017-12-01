"Великая защита": Каннаваро, Кафу, Блан и Пуйоль готовы к жеребьевке ЧМ-2018

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро в своем Твиттере опубликовал фотографию с победителями мировых первенств разных лет - Кафу (Бразилия, 1994 и 2002), Лораном Бланом (Франция, 1998) и Карлесом Пуйолем (Испания, 2010). Снимок сделан за два часа до начала жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 - церемония пройдет в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

"Великая защита", - написал Каннаваро в подписи к фотографии.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

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