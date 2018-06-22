Ведран Чорлука: "У Хорватии команда лучше, чем у Аргентины"

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука после матча чемпионата мира по футболу-2018 с Аргентиной (3:0) заметил: разгром одного из фаворитов турнира закономерен. Чемпион России в составе "Локомотива" даже подчеркнул, что его партнеры как команда сильнее сборной Лионеля Месси, передает из Нижнего Новгорода спецкор "СЭ" Артем АГАПОВ.

- Все здорово. Мы одержали две победы и рассчитываем надолго задержаться здесь, - сказал Чорлука. - Да, я мало играю, ребята выглядят отлично. Нужно ждать своего шанса. И я счастлив за команду.

Мог ли я представить утром, что победим 3:0? Конечно, потому что наша команда лучше их. Все просто. Мы знали, что они будут нервничать после ничьей с Исландией, ждали свой шанс - получилось, после чего забили еще два мяча. Я же сказал: наша команда лучше, чем у них.

Все о чемпионате мира по футболу-2018: календарь, результаты и таблица турнира - здесь