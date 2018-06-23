Ведран Чорлука: "С победой над Аргентиной поздравили 2-3 игрока "Локо"

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука на пресс-конференции в Рощине признался, что надеется на поддержку российских болельщиков в предстоящей встрече с Исландией, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
Футболист "Локомотива" добавил, что получил несколько поздравлений от одноклубников после победы над Аргентиной во втором туре чемпионата мира.
- Кто из игроков "Локомотива" поздравил вас после победы над Аргентиной?
- Мне написали два-три игрока. Сейчас у клуба начались сборы, так что у ребят просто нет времени.
- Рагнар Сигурдссон считает, что для россиян Исландия на втором месте по симпатиям. Может быть, в ближайшей игре симпатии сместятся к вам?
- Может быть, россияне относятся к Исландии теплее, потому что там играют три футболиста "Ростова". Но надеюсь, нас тоже поддержат в этом матче. Хочу напомнить, что в 2007-м мы помогли сборной России попасть на Евро, где россияне показали отличный результат! (смеется)
ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь //
Как попасть на чемпионат мира по футболу: можно ли еще купить билеты
- Ростов
- Локомотив М (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Ведран Чорлука
- Рагнар Сигурдссон