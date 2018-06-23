Ведран Чорлука: "С победой над Аргентиной поздравили 2-3 игрока "Локо"

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука на пресс-конференции в Рощине признался, что надеется на поддержку российских болельщиков в предстоящей встрече с Исландией, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

Футболист "Локомотива" добавил, что получил несколько поздравлений от одноклубников после победы над Аргентиной во втором туре чемпионата мира.

- Кто из игроков "Локомотива" поздравил вас после победы над Аргентиной?



- Мне написали два-три игрока. Сейчас у клуба начались сборы, так что у ребят просто нет времени.



- Рагнар Сигурдссон считает, что для россиян Исландия на втором месте по симпатиям. Может быть, в ближайшей игре симпатии сместятся к вам?



- Может быть, россияне относятся к Исландии теплее, потому что там играют три футболиста "Ростова". Но надеюсь, нас тоже поддержат в этом матче. Хочу напомнить, что в 2007-м мы помогли сборной России попасть на Евро, где россияне показали отличный результат! (смеется)

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