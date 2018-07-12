Ведран Чорлука: "Поддержка в России дает энергию. И в финале 120 минут отбегаем"

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука после полуфинала ЧМ-2018 против Англии (2:1 д.в.) отметил, что в команду перед турниром никто не верил. "Шашечные" впервые в истории вышли в финал ЧМ.

- Мы сотворили историю! Что сейчас творится в Хорватии - это кошмар! - заявил Чорлка. - Да и в раздевалке мы хорошо отметили. Ведь перед чемпионатом мира в нас никто не верил. Но мы в финале - это сумасшествие!

- Вы станете первым игроком чемпионата России, который будет участвовать в финале ЧМ.

- Не знал, но что значит участвовать... Может, на скамейке буду сидеть. Хорошо, если на пять минут выйду. Но никогда не знаешь. Может, тренер что-то и поменяет. Все молодцы! Мы сыграли шикарно.

- Как выдерживаете уже третий матч по 120 минут?

- Хорошая подготовка. Плюс продержка здесь в России дает много энергии. Так что и в финале 120 минут отбегаем без проблем. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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