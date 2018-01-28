Ведран Чорлука: "Надеюсь, на ЧМ-2018 Россия будет играть как с Аргентиной и Испанией"

Защитник "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука выразил надежду, что сборная России успешно выступит на домашнем чемпионате мира-2018. По словам футболиста, россиянам нужно демонстрировать такой футбол, какой был показан в товарищеских играх с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) в ноябре 2017 года.

- В сборной знают, что в России очень хороший футбол, им интересно слушать о стадионах, уровне футбола перед чемпионатом мира и уровне сборной России. Надеюсь, что Россия будет играть, как последние два матча - с Аргентиной и Испанией.

- Хорватии предстоит играть с Аргентиной, Исландией и Нигерией. Это группа смерти!

- Просто не будет. Самый важный матч будет с Нигерией. Возьмем три очка - станет легче. Будет тяжело, это понятно.