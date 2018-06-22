Ведран Чорлука: "Надеюсь, Хорватия встретится с Россией в плей-офф"

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука после матча чемпионата мира по футболу-2018 с Аргентиной (3:0) отметил, что его партнеры прекрасно чувствуют себя в России. При этом он выразил надежду, что хорваты сыграют с хозяевами турнира, передает из Нижнего Новгорода спецкор "СЭ" Артем АГАПОВ.

- Моим партнерам все в России очень нравится. Великолепные стадионы. Давать какие-то советы о том, как вести себя здесь, не вижу смысла. Они все большие игроки, они все понимают и знают, - сказал футболист "Локомотива".

- Как-то поддержали партнера по клубу Гильерме, который не вошел в состав сборной России?

- Это решение тренера. Он был достоин. Но Россия играет очень хорошо. Так что нет вопросов. Может, мы встретимся в плей-офф - не знаю, в четвертьфинале или полуфинале.

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