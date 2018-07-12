Ведран Чорлука – болельщикам "Локомотива": "Спасибо за поддержку! Мы идем в финал"

Защитник "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука выразил благодарность российским болельщикам за поддержку в матче полуфинала ЧМ-2018 против Англии (2:1, ДВ). 15 июля хорваты сыграют в финале турнира с Францией (Москва, "Лужники").

- Это невероятный день в моей жизни. Мы показали себя настоящей сборной, настоящей командой, - приводит официальный сайт "Локомотива" слова Чорлуки. - Тяжело пропускать в самом начале игры, но мы смогли собраться и вырвать такую важную победу. Атмосфера на стадионе была потрясающей! Спасибо болельщикам за поддержку. Знаю, что сборную Хорватии поддерживало много болельщиков "Локомотива", видел комментарии в социальных сетях. Спасибо вам! Главный матч впереди: мы идем в финал!

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)