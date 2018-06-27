"Ведомости": Сбербанк использовал знак ФИФА без разрешения

Сбербанк после победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) предложил специальный вклад "Побеждай" с повышенной процентной ставкой, который можно будет открыть если российская команда выйдет в плей-офф чемпионата мира-2018. Предложение будет действительно до вылета подопечных Станислава Черчесова​ из турнира. Однако, как сообщил "Ведомостям" источник, упоминание чемпионата мира не было согласовано с ФИФА.

После получения от ФИФА письма с просьбой устранить нарушение, упоминание турнира было удалено, но девиз остался "Выход из группы не предел".

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