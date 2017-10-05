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21:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Вдоль берега Дона в Ростове-на-Дону перед ЧМ-2018 оборудуют точки Wi-Fi


Министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин сообщил, что в Ростове-на-Дону перед чемпионатом мира-2018 появятся точки Wi-Fi. Расположены они будут вдоль береги Дона.

- В преддверии проведения чемпионата мира по футболу 2018 все актуальнее становится тема цифровизации и разработки новых сервисов, - приводит ТАСС слова Лопаткина. - Сегодня совместно с оператором связи мы реализуем первый этап проекта, в рамках которого установят 20 точек Wi-Fi вдоль реки Дон. Пять из них уже подключены и работают. Скорость доступа к сети Интернет составит до 10 Мбит/с.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4622043

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