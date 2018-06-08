ВЦИОМ: 11 процентов россиян верят в победу национальной сборной на чемпионате мира

В Россию можно только верить? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

11 процентов граждан России верят в то, что сборная страны сможет выиграть чемпионат мира-2018, сообщает ВЦИОМ. В опросе приняли участие 2000 россиян от 18 лет.

Также 6 процентов ожидают, что сборная доберется до финала, еще 11 процентов уверены в полуфинальной стадии, 14 процентов – в четвертьфинальной. 20 процентов считают, что сборной по силам дойти до 1/8.

19 процентов опрошенных не надеются на успехи команды, по их мнению подопечные Станислава Черчесова даже не выйдут из группы.

Отметим, что за сборную будет переживать 79 процентов россиян. Также жители нашей страны симпатизируют Германии (15 процентов), Бразилии (15 процентов) и Испании (9 процентов).

Россияне сыграют в группе А вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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