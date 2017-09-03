Вайсс не понимает, почему Ананидзе не играет в "Спартаке"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Ирландии (1:1) поблагодарил своих подопечных за игру. Специалист подчеркнул, что в матче тяжело пришлось футболистам, не имеющим игровую практику в своих клубах.

– Благодарю своих игроков за этот матч, – цитирует Worldsport.ge Вайсса. – Квилитая, Кашия, Квеквескири и Какабадзе провели хорошую игру. Что касается пропущенного гола, до автора мяча Даффи должен был опекать Кверквелия, но в этом эпизоде была ошибка вратаря, отсюда и пропущенный мяч.

Наш голкипер не играет за свой клуб, и сейчас на высоком уровне резко проводить 90 минут очень тяжело. Аналогичная ситуация и с Ананидзе. Я не понимаю, почему он не играет в "Спартаке". Это блестящий футболист, которому сейчас, вероятно, немного не хватает "физики".