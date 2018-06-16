Василий Голубев: "Важно, чтобы задор и желание побеждать сохранились у сборной России"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев остался доволен игрой сборной России в первом матче на чемпионате мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). По его мнению, старт мирового первенства прошел отлично.

– 5:0 – всегда хороший счет, если он в пользу твоей команды, – цитируют "Известия" Голубева. – Поэтому какие-то комментарии излишни. Хочется сказать спасибо нашей сборной, ее игрокам и тренерскому штабу. Провели очень хороший матч, использовали свои возможности и заслуженно победили, порадовав всех поклонников футбола в России. Важно, чтобы задор и желание побеждать сохранились у нашей команды на следующие матчи. Надеюсь, что все получится.

– Как вы оцениваете организацию матча открытия ЧМ?

– В плане организации я не увидел никаких проблем. Возможно, не все заметил, что-то упустил, но тем не менее все прошло отлично. Мы все долго ждали этого момента, вся страна готовилась к чемпионату мира. И вот наконец настало время его старта. Думаю, довольны все: и участники соревнования, и наши болельщики, и болельщики из других стран, и организаторы. В общем, Москва справилась успешно. Уверен, в других городах, в том числе и в Ростове-на-Дону, всё будет хорошо.

Все о ЧМ-2018 по футболу – здесь