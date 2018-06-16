Василий Голубев: "Дзюба в "Ростове" окончательно сформировался как ведущий российский форвард"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рад, что в сборную России на чемпионат мира-2018 попали несколько игроков, выступавших за "Ростов"​. Также он заявил, что форвард Артем Дзюба в ростовской команде сформировался как ведущий форвард России.

– Радует, что в заявку сборной России попали несколько игроков, сделавших себе имя в "Ростове"?

– Я думаю, это здорово. Очень красивая история с Дзюбой, - цитируют "Известия" Голубева. - Он вышел на замену в матче с Саудовской Аравией и сразу забил. Все-таки лучшие свои результаты Артем показал в "Ростове". По голам, забитым за сезон в чемпионате России, у него до сих пор лучшая статистика именно в ростовском периоде карьеры. Тогда он окончательно сформировался как ведущий российский форвард и выиграл свой первый трофей – Кубок России. Мы благодарны ему за то время и гордимся его успехами.

– Как думаете, почему игроки из "Ростова" времен Курбана Бердыева не проходят в основной состав сборной?

– Вы знаете, попасть в заявку на чемпионат мира – уже достижение. У нас, помимо Дзюбы, в обойме сборной России на этом турнире еще три человека, ставшие звездами или перезапустившие свою карьеру в "Ростове", – Ерохин, Кудряшов и Гранат. Год назад на Кубке конфедераций был Дима Полоз – жаль, что у него не задался нынешний сезон и он не попал в сборную. Уверен, ребята, которые сейчас находятся в резерве национальной команды, обязательно помогут ей, если главный тренер сочтет нужным выпустить их на поле. Нам, конечно, всегда хочется большего представительства "Ростова" в сборной. Клуб сейчас меняется, и я уверен, в будущем у нас появятся новые претенденты на выступление в сборной и в еврокубках. Мы движемся вперед.

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