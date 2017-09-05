Нападающий сборной Голландии Робин ван Перси опроверг информацию о травме крестообразной связки, якобы полученной во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Франции (0:4). По его словам, в СМИ появилась неверная информация, и у него диагностировано лишь небольшое повреждение колена.

"Меня расстраивают сообщения о моей травме, которые делаются без моего ведома. На данный момент у меня небольшое повреждение колена, среднее время восстановления после которого - три недели. Это заключение нескольких специалистов по травмам коленей, основанные на рентгене, тестах и том факте, что я мог продолжать играть после повреждения. С нетерпением жду скорейшего возвращения на поле", - написал ван Перси в своем Твиттере.