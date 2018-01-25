Ван Марвейк возглавил сборную Австралии

Новым главным тренером сборной Австралии был назначен Берт ван Марвейк. 65-летний голландец будет готовить и руководить командой на чемпионате мира-2018. Австралийцы на групповом турнире сыграют с Францией, Перу и Данией.

- Я много знаю о игроках и о том, как команда играла в отборочных турнирах чемпионата мира, - отметил ван Марвейк. - Хочу поблагодарить руководство за доверие. Мы не собираемся ехать в Россию, чтобы просто быть конкурентоспособными. Я хочу выигрывать матчи.

Также на официальном сайте федерации футбола Австралии отмечается, что в ближайшее время будет объявлен тренер, который будет работать с командой после чемпионата мира.