Ван Марвейк возглавил сборную Австралии

Новым главным тренером сборной Австралии был назначен Берт ван Марвейк. 65-летний голландец будет готовить и руководить командой на чемпионате мира-2018. Австралийцы на групповом турнире сыграют с Францией, Перу и Данией.
- Я много знаю о игроках и о том, как команда играла в отборочных турнирах чемпионата мира, - отметил ван Марвейк. - Хочу поблагодарить руководство за доверие. Мы не собираемся ехать в Россию, чтобы просто быть конкурентоспособными. Я хочу выигрывать матчи.
Также на официальном сайте федерации футбола Австралии отмечается, что в ближайшее время будет объявлен тренер, который будет работать с командой после чемпионата мира.
BREAKING | The Caltex @Socceroos are delighted to announce the appointment of Bert Van Marwijk as our new Head Coach. #GoSocceroos. https://t.co/o4ufIs40WM pic.twitter.com/h7byLo2WGR– Caltex Socceroos (@Socceroos) 25 января 2018 г.