Ван Марвейк объявил об уходе из сборной Австралии

Берт ван Марвейк объявил об уходе с поста главного тренера сборной Австралии. Голландский специалист принял команду в январе этого года, сменив Анге Постекоглу. На чемпионате мира-2018 австралийцы не смогли выйти из группы, набрав 1 очко в трех играх (1:2 с Францией, 1:1 с Данией, 0:2 с Перу).

- Это не успех, но и не провал. Все видели, как мы играли и заслужили комплименты. Но игры с комплиментами не выигрываются, только с голами. А с этим у нас были проблемы, - цитирует официальный сайт Федерации футбола Австралии ван Марвейка. - Мне понравился период работы с ребятами, я многому у них научился.

Все о чемпионате мира по футболу - здесь