"Вам отчет по травмам за какой период предоставить?" Жесткий диалог врача сборной и журналистов

Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что травмированных в команде нет, а главной целью является оптимальная физическая форма к началу чемпионата мира. По словам доктора, ему неприятно, что футболистов национальной команды много критикуют.

– Все хорошо, все игроки работают в общей группе, – начал Безуглов.

– Расскажите о состоянии травмированных ранее – Жиркова, Дзюбы.

– Вас за какой период времени отчет интересует?

– Ну, вот те травмы, которые были, ребята их вылечили?

– У Дзюбы нет травмы никакой. Если вы говорите о травме колена, то последняя травма была в мае прошлого года, если хотите, давайте о ней поговорим. Проблем нет.

– Может, что-то перепутал, виноват. Не врач.

– В настоящее время все футболисты тренируются в общей группе, препятствий для тренировочного процесса нет. Надеемся, это сохранится до первого матча на чемпионате мира.

– После двух товарищеских матчей мы много критиковали команду. А вы как врач принимаете это на свой счет?

– Все мы люди, все читаем. Мне неприятно. Мы в команде делаем одну работу. Думаю, и вам было бы неприятно, если бы ваших коллег критиковали – зачастую, на ваш взгляд, несправедливо. Но вам виднее, вы специалисты.

– Оказываете ли на правах работника медицины психологическую поддержку?

– Все взрослые люди, не первый год в футболе, тренеры проводят индивидуальную работу, ребята общаются друг с другом. Не в первый раз их подвергают критике, часть работы все-таки. Надеюсь, что после чемпионата мира вы будете восторженно отзываться об их игре и моральном духе, а не критические вопросы задавать.

– Вы работали со многими тренерами, чем Черчесов отличается от них в плане поведения и общения? Что можно, что нельзя?

– Вы задали вопрос раздраженным голосом, вижу, я вас выбил из колеи в начале, это хорошо! Не заводитесь! У тренеров у всех требования примерно одинаковые. Отличия только в психотипах. Если человек – профессионал, никаких проблем не возникнет. Надо четко выполнять распорядок дня, соблюдать дисциплину. И все будет нормально.

– Как физическое состояние сборной?

– Тесты, которые мы проводим, показывают улучшение физических кондиций. По анализам крови и прочим показателям состояние все лучше и лучше. Ребята сами отмечают, что появляется так называемая легкость в ногах. У любой сборной цель – набрать форму к турниру. У нас тоже. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)