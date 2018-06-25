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Валуев пригрозил игрокам сборной России перед матчем с Уругваем


Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев выступил с обращением к игрокам сборной России перед матчем чемпионата мира-2018 против Уругвая. Он разместил видео в Инстаграме, на котором пригрозил футболистам вместе с актером Юрием Гальцевым.

"Так, парни. Всем привет! Нам понравилась ваша победная серия в группе. Давайте уже побеждайте уругвайцев, мы от этого будем просто в восторге. 2:1 хватит. Удачи вам. Мы с вами. Смотрите!", - заявил Валуев и в шутку пригрозил кулаком.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
 

 

Немного нашего с Юрой подгоняя для сборной 😀

Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev) 24 Июн 2018 в 10:39 PDT

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