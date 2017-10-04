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17:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Валуев - о повышении пенсий вместо трат на ЧМ-2018: "Ну съели бы эти пенсии и все"

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев выразил уверенность, что траты на чемпионат мира-2018 и Олимпиаду-2014 важнее повышения пенсий, сообщает sportsdaily.ru. По мнению депутата, крупные спортивные мероприятия положительно влияют на развитие спорта в стране.

– В России прошла зимняя Олимпиада. Теперь будет чемпионат мира по футболу. Не слишком много на себя взвалили? Все-таки в нашей стране кризис.

– Нет, я так не считаю. В России именно благодаря этим событиям изменилось отношение к спорту.

– Многие люди считают иначе. Например, лучше бы подняли пенсии.

– Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг… Даже комментировать не хочу.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/nikolaj-valuev-sbornuyu-rossii-mogut-ne-pustit-na-olimpiadu

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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serzheo

– Многие люди считают иначе. Например, лучше бы подняли пенсии._________ Многие люди считают, что надо отдать Сибирь и Дальний Восток, ибо толку от них никакого. И нечего Сахалин развивать и мосты строить, зачем? Космос вообще не нуждается в развитии, лучше пенсии поднять. Многие люди готовы переехать в деревню и кушать картоху с грядки и постепенно скатиться на уровень первобытных существ.

18:27

Taffarel

Стандартная точка зрения отечественного депутата...

18:26

Thomas_Boy_

Все правильно Валуев говорит. Пенсии вообще давно пора отменить, все равно проедают. А на сэкономленные деньги можно памятник Самому поставить из чистого золота. Пускай народ любуется!

18:22

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Ну построят эти стадионы, и чё???? Будут стоять пустые >35-тысячники в калининграде, волгограде, самаре, н.новгороде, сведловске, саранске!!!! (кому или на кого там ходить-то??? ), как памятники УРА--патриотизма (надо же, тендер на проведение Ч.М. выиграли....) и распильно--откатного коррупционного беспредела!!!!

18:17

marksan

Извини, но тебе не место в Думе - большой дебил!

18:11

pojarniy

Нет слов.

18:07

Igrok Igorek

Был он ничем, ничем и остался...

18:02

rusfed 2.0

Мозги отбиты напрочь. А головой он ест

17:58

ALEX Spartacus

Нашли у кого спросить

17:56

Boooom

Проклятые пенсионеры, да как они смеют есть!!!

17:55

MaksAlex

Что тут прокомментируешь ?

17:54