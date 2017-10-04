Валуев - о повышении пенсий вместо трат на ЧМ-2018: "Ну съели бы эти пенсии и все"

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев выразил уверенность, что траты на чемпионат мира-2018 и Олимпиаду-2014 важнее повышения пенсий, сообщает sportsdaily.ru. По мнению депутата, крупные спортивные мероприятия положительно влияют на развитие спорта в стране.
– В России прошла зимняя Олимпиада. Теперь будет чемпионат мира по футболу. Не слишком много на себя взвалили? Все-таки в нашей стране кризис.
– Нет, я так не считаю. В России именно благодаря этим событиям изменилось отношение к спорту.
– Многие люди считают иначе. Например, лучше бы подняли пенсии.
– Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг… Даже комментировать не хочу.
ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/nikolaj-valuev-sbornuyu-rossii-mogut-ne-pustit-na-olimpiadu
serzheo
– Многие люди считают иначе. Например, лучше бы подняли пенсии._________ Многие люди считают, что надо отдать Сибирь и Дальний Восток, ибо толку от них никакого. И нечего Сахалин развивать и мосты строить, зачем? Космос вообще не нуждается в развитии, лучше пенсии поднять. Многие люди готовы переехать в деревню и кушать картоху с грядки и постепенно скатиться на уровень первобытных существ.
18:27
Taffarel
Стандартная точка зрения отечественного депутата...
18:26
Thomas_Boy_
Все правильно Валуев говорит. Пенсии вообще давно пора отменить, все равно проедают. А на сэкономленные деньги можно памятник Самому поставить из чистого золота. Пускай народ любуется!
18:22
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Ну построят эти стадионы, и чё???? Будут стоять пустые >35-тысячники в калининграде, волгограде, самаре, н.новгороде, сведловске, саранске!!!! (кому или на кого там ходить-то??? ), как памятники УРА--патриотизма (надо же, тендер на проведение Ч.М. выиграли....) и распильно--откатного коррупционного беспредела!!!!
18:17
marksan
Извини, но тебе не место в Думе - большой дебил!
18:11
pojarniy
Нет слов.
18:07
Igrok Igorek
Был он ничем, ничем и остался...
18:02
rusfed 2.0
Мозги отбиты напрочь. А головой он ест
17:58
ALEX Spartacus
Нашли у кого спросить
17:56
Boooom
Проклятые пенсионеры, да как они смеют есть!!!
17:55
MaksAlex
Что тут прокомментируешь ?
17:54