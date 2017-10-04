Валуев - о повышении пенсий вместо трат на ЧМ-2018: "Ну съели бы эти пенсии и все"

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев выразил уверенность, что траты на чемпионат мира-2018 и Олимпиаду-2014 важнее повышения пенсий, сообщает sportsdaily.ru. По мнению депутата, крупные спортивные мероприятия положительно влияют на развитие спорта в стране.

– В России прошла зимняя Олимпиада. Теперь будет чемпионат мира по футболу. Не слишком много на себя взвалили? Все-таки в нашей стране кризис.

– Нет, я так не считаю. В России именно благодаря этим событиям изменилось отношение к спорту.

– Многие люди считают иначе. Например, лучше бы подняли пенсии.

– Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг… Даже комментировать не хочу.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.