Валуев - о бойкоте Англии: "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало!"

Депутат Госдумы Николай Валуев в интервью "СЭ" высказался о возможном бойкоте британскими чиновниками чемпионата мира-2018 в России. 6 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за российского следа в деле Скрипаля. Экс-сотрудник ГРУ был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.

4 марта 66-летний бывший полковник был госпитализирован в критическом состоянии вместе с 33-летней дочерью Юлией после того, как они были найдены без сознания в торговом центре со следами отравления. Позже британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями.

- Позиция Англии - очередная попытка устроить провокацию?

- В конце концов, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало! Конечно, таким образом кто-то заявляет на фоне спорта очередные политические амбиции. Вот и все!

- МИД РФ заявило, что англичане ведут себя так, потому что никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Ответы на эти вопросы знают только те, кто обижается. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (Волгоград, 18 июня), Панамой (Нижний Новгород, 24 июня) и Бельгией (Калининград, 28 июня).

В Англии опять грозят бойкотом ЧМ-2018. В чем дело? //

Англия приедет на ЧМ-2018. Бойкота не будет!