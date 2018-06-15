Валетина Матвиенко: "Вчера я голос сорвала, но обошлось без валидола"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сборная России в матче открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0) сделала болельщикам настоящий подарок, ведь победы с преимуществом в пять мячей никто не ожидал.

- Такого подарка, какой нам сделала наша национальная сборная по футболу, никто не ожидал. Все думали: ну хоть бы на один гол выиграли, - приводит "Интерфакс" слова Матвиенко. - 5:0 - потрясающая победа, потрясающее открытие. Вчера я голос сорвала, но обошлось без валидола.

Сборная, зацепись за этот кураж! Рабинер - о победе над Саудовской Аравией //

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