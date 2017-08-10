Валерий Сюткин: "Проведем чемпионат мира на самом высоком уровне, мы умеем это делать"

Известный певец, заслуженный артист РФ Валерий Сюткин уверен, что Россия успешно проведет чемпионат мира 2018 года. Также он пригласил болельщиков в Москву, которую назвал лучшим городом Земли.

– Москва дает вам выбор и требует от вас решений, – цитирует Welcome2018 Сюткина. – Неслучайно люди приезжают со всей России, чтобы воплотить то, что они задумали, потому что Москва – город, где сбываются мечты. Приезжайте к нам – вы будете приятно удивлены и увезете с собой частичку лучшего города Земли.

Рок-н-ролл, как и футбол, – это музыка очень естественная, в ней нет ничего придуманного, она играется от всей души и обязательно вживую, прямо здесь и сейчас, с непредсказуемым финалом, так же как эта великая игра, имя которой – футбол.

Мы проведем чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне, потому что мы умеем это делать, мы это показали всему миру на примере Олимпийских игр в Сочи.