Валерий Сюткин: "Пойду в Лужники и буду болеть за Англию"

Известный певец Валерий Сюткин поделился своими ожиданиями от второго полуфинального матча ЧМ-2018 Хорватия – Англия. Победитель этой пары в финале встретится с Францией, которая накануне победила Бельгию (1:0).

– Сегодня пойду на стадион, буду болеть за Англию. Это единственный матч, который могу посетить из-за плотного графика, – сказал Сюткин. – Изначально, конечно, не знал, кто встретится в московском полуфинале, но, чем меньше оставалось до игры, тем больше испытывал надежд, что там окажется Россия. Хотелось увидеть битву наших с британцами, но, раз уж Черчесов и Ко до этой стадии не добрались, то поддержу родоначальников футбола. К тому же, пара Франция – Англия в финале более убедительна и интересна с исторической точки зрения. Тем не менее, в решающей встрече я за "трехцветных". Очень понравилась эта команда, она отлично провела все матчи, кроме последнего на групповом этапе против Дании. Тем не менее, больше всего на турнире впечатлила сборная России – до сих пор есть чувство обиды, мы находились в миллиметрах от полуфинала.

– Почему вы сегодня за Англию, а в финале – за Францию?

– Это вторая после наших команда, которую поддерживаю на ЧМ. Во-первых, это связано с тем, что часто бываю в этой стране, у меня там учится дочь. Во-вторых, до сих пор пребываю в восторге от матча Франция – Аргентина, для меня он пока что самый яркий на турнире. Восхищен забегами Кильяна Мбаппе, нравится, что французы постоянно в движении, проводят атаки на высокой скорости – выглядит красиво. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)