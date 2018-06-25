Валерий Сюткин: "Испания, как и мы, играет в конструктивный футбол. Португалия – через одного Криштиану Роналду. Нам лучше с ним сыграть"

Заслуженный артист России Валерий Сюткин в интервью "СЭ" отметил, что в 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборной России лучше попасть на португальцев.

– Испания, как и мы, играет в четкий конструктивный футбол, – считает Сюткин. – А Португалия – через одного футболиста, пусть и мегагениального Криштиану Роналду. Поэтому лучше на португальцев выйти. Мы радуемся, что пробились в 1/8 финала, но теперь хочется большего. Чемпионат получается ярким, просто сумасшедшим! Еще плей-офф не начался, а уже столько неожиданных результатов! (Игорь НОВИКОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу