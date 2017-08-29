Валерий Шанцев: "Количество мест проживания в Нижнем Новгороде перед ЧМ нужно увеличить на тысячу"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что в Нижнем Новгороде ожидается большое количество болельщиков из Москвы, которые приедут на чемпионат мира-2018. Он также добавил, что в городе необходимо увеличить количество мест проживания.

– Есть вопросы о том, чтобы создать необходимое количество мест размещения, – цитирует ТАСС Шанцева. – Правда, точно еще никто не знает, сколько будет гостей, потому что наш город, наверно, самый ближний к Москве, и дорога до Москвы составляет 3 часа 20 минут. Я думаю, что многие болельщики все-таки осядут в Москве и будут приезжать на игру и обратно, потому что платить за гостиницу будет накладно. Мы рассчитываем, что нам нужно увеличить количество мест проживания на тысячу, сейчас мы уже увеличили на 800.