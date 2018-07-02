Валерий Непомнящий: "Желтые карточки не должны определять судьбы команд в группах ЧМ. В свое время бегали эстафету"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил "СЭ", что считает несправедливым критерий определения мест сборных в группах чемпионата мира, финишировавших с одинаковыми показателями, по количеству предупреждений и удалений.

– В таких случаях обратной дороги нет, договоренность была на берегу, правила приняли заранее. Тем не менее, мне кажется, что карточки – не тот показатель, по которому нужно определять судьбы команд, это несправедливо, не согласен с таким решением, – сказал Непомнящий.

– Какой тогда выход из ситуации? Глава судейского корпуса РФС Николай Левников предложил проводить серию пенальти.

– Это тоже несерьезно, все признают, что 11-метровые – лотерея. Нужно выбрать критерий, который больше отвечает спортивному принципу. Когда-то, когда только начинал свой путь в футболе, между командами проводилась эстафета, 10 человек бежали на время, в случае ничейного результата победа присуждалась выигравшим забег, но, опять же, бежать и играть в – не одно и то же. Не готов сейчас что-либо рекомендовать, но предупреждения и удаления – точно не то, с помощью чего нужно определять места в таблице. Никто не знал, что получится такая ситуация, теперь нужно думать, чтобы сделать правила более справедливыми. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Федерация футбола Сенегала (FSF) направила в ФИФА письмо, в котором просит пересмотреть правило выхода в плей-офф на чемпионате мира по критерию фэйр-плей. В африканской стране считают, что нужно наказывать команды, которые играют безынициативно.

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