Валерий Непомнящий: "У сборной Аргентины нет ни игры, ни мысли, ни идеи. Ни-че-го!"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" отметил, что сборная Аргентины оказалась не готова к чемпионату мира-2018. В четверг аргентинцы проиграли Хорватии (0:3) в Нижнем Новгороде.

– Впору говорить о катастрофе сборной Аргентины?

– Вы знаете, такой исход не стал для меня большой неожиданностью.

– Ничего себе.

– Возможно, я скажу банальные вещи, но сборная Аргентина в отборочном цикле играла примерно так же, как и против хорватов. А это рано или поздно должно было аукнуться. В футбол вообще-то играют 11 человек. А здесь мы не увидели команды. Ее просто нет! Южноамериканцы оказались абсолютно не готовы к турниру. Ни игры, ни мысли, ни идеи. Ни-че-го! Каждый пытается демонстрировать свое мастерство, но не вписывается в общий рисунок. Один бедный Месси что-то старается, но… Как я уже сказал, у Аргентины нет команды! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Валерия Непомнящего