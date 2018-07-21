Валерий Непомнящий: "Тухлых игр на ЧМ-2018 не было, за исключением одной"

Главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий считает, что на чемпионате мира-2022 в Катаре сборные смогут показать более содержательный футбол, чем на мировом первенстве в России. Вместе с тем, специалист отметил, что ЧМ-2018 отличается от других турниров в лучшую сторону.

– Читал, что качество футбола на чемпионате мира вас разочаровало.

– Немножко неправильно. Не разочаровало... Что такое чемпионат мира? Экономическая, политическая составляющие. А вот спортивная... Вот, меня просят подвести итог чемпионата мира, рассказать о том, какие теперь тенденции в футболе. Но куда движется игра, я могу оценить по матчам Лиги чемпионов. А делать подобные выводы по играм чемпионата мира нельзя по определению. В сборную приезжают футболисты из ведущих клубов, за которые они проводят огромное количество матчей за сезон. И тренеры должны проявить высочайшее мастерство, чтобы найти баланс между амбициями игроков и их готовностью. Чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре-декабре. Думаю, игроки приедут туда в другом состоянии – не будут такими выхолощенными, поэтому и команды смогут показать более целостный футбол. Я просто предполагаю.

Тем не менее чемпионат мира в России в лучшую сторону отличался от других. А чемпионаты мира я внимательно смотрю с 1970 года. Тухлых игр не было, за исключением одной ничьи.

– Голов на чемпионате мира-2018 было забито довольно много. При этом практически все команды – за малым исключением – действовали от обороны. Парадоксальная ситуация, вам не кажется?

– Не кажется. Может, скажу банальность, но в футбол научились играть все. Бельгийцы хороши, согласны? Но японцы их чуть не прошли. Они переигрывали Бельгию! Но в результате потерпели поражение. Играть от себя, в свой футбол на чемпионате мира – очень рискованно. Сборная Франции действовала с оглядкой на свой тыл. Наша команда тоже играла от соперника. Бразильцы и немцы пытались навязать свою игру, а в итоге досрочно поехали домой. (Илья АНДРЕЕВ)

Полная версия интервью с Валерием Непомнящим

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