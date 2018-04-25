Валерий Непомнящий: "Салах? У нас есть кому его остановить"

Бывший главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий полагает, что сборной России не стоит зацикливаться только на Мохамеде Салахе в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2018 с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург). Во вторник форвард набрал четыре очка (2+2) в составе "Ливерпуля" в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2).
- Как сборной России сдержать Салаха, учитывая кадровые потери среди наших защитников?
- Надо опекать не столько его, сколько тех, кто будет доводить до него мяч. Это очень разносторонний исполнитель, сложный оппонент для обороняющихся. Мохамеда с его подвижностью и постоянным поиском мяча трудно полностью закрыть.
- С ним персонально нужно работать или заводить в тактические ловушки?
- Не стоит зацикливаться только на лидере Египта. Нужно его прихватывать в зонах перед воротами, не давать ему разбежаться с подстраховкой. Считаю, что у нас есть люди, которые могут нейтрализовать Салаха, но решать кому именно это поручить, будет тренерский штаб.
- Без партнеров по "Ливерпулю" в сборной Салах станет слабее?
- Ну почему? Там есть квалифицированные футболисты, команда завоевала путевку на чемпионат, ее не надо недооценивать. С Египтом сложная встреча предстоит. Главное - не бояться, не выходить на поле с дрожащими коленями против Салаха. В противном случае возникнут проблемы. (Арман МКРТЧЯН)
- Валерий Непомнящий
- Сборная России (футбол)
- Томь
- Рома
- Ливерпуль
- Сборная Камеруна (футбол)
- Сборная Египта
- Мохамед Салах
ALEXEY959595
баламошка Кутепка всё закроет. 18:27......Его не будет как и Салаха
19:01
mrazotka
египет размотает наших денежных мешков, это так печально на самом деле((((
18:55
SergeyKa
Видимо, читаете. Просто фраза "кривая".
18:49
SergeyKa
"САЛАХ? У НАС КОМУ ЕГО ОСТАНОВИТЬ" © ==============================================================================================================СЭКС вы читаете, что печатаете?
18:48
баламошка
Кутепка всё закроет.
18:27