18:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Валерий Непомнящий: "Салах? У нас есть кому его остановить"

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Бывший главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий полагает, что сборной России не стоит зацикливаться только на Мохамеде Салахе в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2018 с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург). Во вторник форвард набрал четыре очка (2+2) в составе "Ливерпуля" в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2).

- Как сборной России сдержать Салаха, учитывая кадровые потери среди наших защитников?

- Надо опекать не столько его, сколько тех, кто будет доводить до него мяч. Это очень разносторонний исполнитель, сложный оппонент для обороняющихся. Мохамеда с его подвижностью и постоянным поиском мяча трудно полностью закрыть.

- С ним персонально нужно работать или заводить в тактические ловушки?

- Не стоит зацикливаться только на лидере Египта. Нужно его прихватывать в зонах перед воротами, не давать ему разбежаться с подстраховкой. Считаю, что у нас есть люди, которые могут нейтрализовать Салаха, но решать кому именно это поручить, будет тренерский штаб.

- Без партнеров по "Ливерпулю" в сборной Салах станет слабее?

- Ну почему? Там есть квалифицированные футболисты, команда завоевала путевку на чемпионат, ее не надо недооценивать. С Египтом сложная встреча предстоит. Главное - не бояться, не выходить на поле с дрожащими коленями против Салаха. В противном случае возникнут проблемы. (Арман МКРТЧЯН)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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ALEXEY959595

баламошка Кутепка всё закроет. 18:27......Его не будет как и Салаха

19:01

mrazotka

египет размотает наших денежных мешков, это так печально на самом деле((((

18:55

SergeyKa

Видимо, читаете. Просто фраза "кривая".

18:49

SergeyKa

"САЛАХ? У НАС КОМУ ЕГО ОСТАНОВИТЬ" © ==============================================================================================================СЭКС вы читаете, что печатаете?

18:48

баламошка

Кутепка всё закроет.

18:27

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