Валерий Непомнящий: "Салах? У нас есть кому его остановить"

Бывший главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий полагает, что сборной России не стоит зацикливаться только на Мохамеде Салахе в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2018 с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург). Во вторник форвард набрал четыре очка (2+2) в составе "Ливерпуля" в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2).

- Как сборной России сдержать Салаха, учитывая кадровые потери среди наших защитников?

- Надо опекать не столько его, сколько тех, кто будет доводить до него мяч. Это очень разносторонний исполнитель, сложный оппонент для обороняющихся. Мохамеда с его подвижностью и постоянным поиском мяча трудно полностью закрыть.

- С ним персонально нужно работать или заводить в тактические ловушки?

- Не стоит зацикливаться только на лидере Египта. Нужно его прихватывать в зонах перед воротами, не давать ему разбежаться с подстраховкой. Считаю, что у нас есть люди, которые могут нейтрализовать Салаха, но решать кому именно это поручить, будет тренерский штаб.

- Без партнеров по "Ливерпулю" в сборной Салах станет слабее?

- Ну почему? Там есть квалифицированные футболисты, команда завоевала путевку на чемпионат, ее не надо недооценивать. С Египтом сложная встреча предстоит. Главное - не бояться, не выходить на поле с дрожащими коленями против Салаха. В противном случае возникнут проблемы. (Арман МКРТЧЯН)