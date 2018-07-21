Валерий Непомнящий: "Германия на ЧМ-2018 была предсказуема, ей было легко противостоять"

Главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий отметил, что сборная Франции на победном для себя чемпионате мира в России действовала рационально. Также специалист поделился мнением о причинах невыхода из группы Германии, которая выиграла трофей в 2014 году.

– Сколько матчей чемпионата мира видели?

– Все. Может, только какую-то встречу с участием Панамы не посмотрел. Я как-то сказал, что очень хотел бы, чтобы в финале встретились сборные Германии и Бразилии, памятуя о том, что случилось в полуфинале четыре года назад. Но что мы получили? Немцы абсолютно справедливо не вышли из группы. Бразильцы начали безобразно, потом втянулись и нарвались на бельгийцев. Проиграли справедливо, потому что биться нужно с первых минут...

Что произошло с немцами? Думаю, они оказались в плену своего величия. На прошлогоднем Кубке конфедераций их игра меня восхитила. Атаки начинали просто роскошно! А на чемпионате мира мы увидели скучную немецкую машину, которая разгоняется лишь до четвертой скорости, а потом только пылит. Мне кажется, была проблема с определением состава. Не хватило креатива в середине. То ли Езил не потянул, то ли еще что-то... Впереди некому было забивать... Сборная Германии была предсказуема, ей было легко противостоять. А вот на Кубке конфедераций ее так никто и не раскусил.

Лучшими стали французы... Да, они играли незрелищно. Но стали чемпионами.

– С другой стороны, при такой атаке действовать от обороны...

– Своим ребятам говорю: "Парни, поймите, Жиру хоть и не нанес ни одного удара в створ, но такую пользу команде принес! Защитников соперников затерзал! Тренер же не дурак постоянно ставить его!" А Мбаппе и Гризманн – это игроки завтрашнего дня. Посмотрите, как они в обороне играли – как Мбаппе действовал в отборе, как Гризманн по всему полю носился. Это современный футбол на результат. Нужно быть рациональным.

- Мбаппе станет таким же великим, как Месси и Криштиану? Или, например, как Роналдо?

– Этого футболиста с удовольствием взял бы в свою команду любой тренер. У него феноменальные физические данные. Он справляется с мячом на высочайшей скорости – вот что удивительно. Мне еще кажется, что и с человеческими качествами у Мбаппе все в порядке. Чувствуется, что он хоть и осознает свой уровень, но не парит над землей. Такой менталитет поможет ему стать великим. (Илья АНДРЕЕВ)

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