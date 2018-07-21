Валерий Непомнящий: "Через годик-два сборная может выйти на более высокий уровень"

Главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" поделился мнением о том, как изменится сборная России после чемпионата мира-2018. После завершения домашнего турнира карьеру в национальной команде завершили Сергей Игнашевич, Александр Самедов и Юрий Жирков.

– С нынешними российскими футболистами можно было построить атакующую, комбинационную игру?

– Для этого нужен баланс, гармония в составе. В нашей команде был сплав молодости и опыта. Акинфеев, Игнашевич, Самедов, Жирков... Но игру-то вели ребята помоложе. Вот когда они окажутся на первых ролях, а их будут окружать еще более молодые футболисты, то...

У меня до чемпионата мира не раз спрашивали, что из себя представляет наша сборная. И я всегда отвечал, что она небезнадежна. Но через годик-два наша команда может выйти на другой, более высокий уровень. Кузяев и Зобнин сделали свое дело. И сделали хорошо. А Дзюба? Не раз говорил, что он нужен сборной, потому что он – мотиватор. Да, с ним может быть непросто, но он никогда не позволит себе расслабиться. На поле он готов порвать любого! (Илья АНДРЕЕВ)

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