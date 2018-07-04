Валерий Масалитин: "Дзюба или Смолов в основе против против Хорватии? Конечно, Артем"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" 7 июля (начало – в 21.00 по Москве).

– Ожидать от нашей команды такой же игры с хорватами, как с Испанией?

– Россия, конечно, раскроется. У сборной не такой закрытый футбол. Думаю, всё-таки будут какие-то выходы на чужую половину, проблески атакующей игры.

– Хорватия нам по силам?

– Нам сейчас любая сборная по силам. Мы поймали кураж, поэтому трибуны погонят игроков вперед игроков. Самое главное не терять голову, сохранять концентрацию, особенно в завершающей стадии. Знаете, никто не верил, что Россия пройдет Испанию, но ведь в 1/4 финала вышли мы. Хорватия чуть-чуть уступает по мастерству.

Сборная приучает нас к очень приятным неожиданностям. Тем более играть предстоит в Сочи, столице Олимпиады-2014, а там мы побеждали. Думаю, что победный дух до сих пор витает в воздухе, плюс большая поддержка ожидается.

– Даже Модрич и Ракитич нам не страшны?

– Да. Это футболисты европейского уровня, индивидуально сильные. Но с ними справятся, почему нет? Насытить среднюю линию, не дать им развернуться, впереди аккуратнее сыграть с Манджукичем. В группе Хорватия выглядела очень хорошо, но против Дании в 1/8 финала уже не убедила. Главное, не дать поймать им ритм и навязать свой сценарий. Конечно, надо агрессивнее действовать впереди, как в двух первых матчах.

– Нет риска нарваться на быстрые атаки хорватов?

– Наша полузащита тоже мобильна.

– Потеря Жиркова восполнима?

– Тяжеловато придется, всё-таки Юрий проделывал большой объем работы, пахал и впереди и сзади. Слева, скорее всего, Кудряшов и Черышев выйдут, вдвоем должны справиться.

– Дзюба или Смолов в роли центрфорварда?

– Естественно, Дзюба. Он поймал кураж, очень полезен, за мячи цепляется, верховую борьбу выигрывает, да ещё забивает. Федор, к сожалению, пока потерялся.

– Причины в чем?

– Чисто психологические, видимо. Если бы он в первой игре забил, то, конечно, мы сейчас имели бы двух мотивированных и очень хороших нападающих. (Арман МКРТЧЯН)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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