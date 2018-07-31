Валерий Карпин: "Впечатления от сборной на ЧМ самые благоприятные"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью клубной пресс-службе признался, что для него стало удивительным неудачное выступление сборной Германии на чемпионате мира-2018. Таже специалист признался, что не ждал выхода Хорватии в финал – "шашечные" в решающем матче уступили Франции (2:4).

– Удалось ли пристально следить за ЧМ-2018?

– То, что хотел – посмотрел, но что-то не смог увидеть ввиду тренировок.

– За кем-то отдельно следили?

– Понятно, что наблюдал за сборной России, а также за Исландией.

– Команда-открытие на ваш взгляд?

– Германия удивила с негативной точки зрения. Что-то положительное могу сказать о Франции и Бельгии. Наверное, хорваты. Понятно, что там собраны хорошие футболисты, но не ожидал, что они будут играть в финале.

– От России ожидали такого результата?

– Ожидал выхода из группы. То, что обыграли Испанию в серии пенальти? В такой ситуации может произойти и такое. Отбивались 120 минут? Хорошо. Было что-то фееричное? Наверное, все-таки нет. Но результат, однозначно, лучший за последние годы. Впечатления от сборной России все-таки самые благоприятные.

– Впервые на ЧМ применили систему ВАР. Ваше мнение о ней?

– Это актуально, нужно и, самое главное, справедливо. Можно спорить про какие-то моменты с пенальти, но на примере той же Германии – команда вылетела, возможно, из-за этого. Там посмотрели повтор и решили, что был гол. Так что справедливость торжествует. Будет хорошо, если такая система появится и нашем чемпионате.