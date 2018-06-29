Валерий Карпин: "Сборная России играет без давления. Давление сейчас на Испанию"

Бывший игрок сборной России Валерий Карпин, выступавший также в Испании, в интервью испанской прессе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 между Испанией и Россией. По его словам, российская команда сейчас играет без давления.

– Если вы наблюдали за матчами Испании, то знаете, что она всегда играет примерно одинаково, – цитирует Marca Карпина. – Она владеет мячом и сталкивается с командами, которые защищаются около своей штрафной. Испания ищет пространство. Но всем есть что улучшать. Мы видели, как Испания совершает ошибки в обороне. Бдительности иногда не хватает. В этом плане Россия может преподнести сюрприз.

Россия сейчас играет без давления. Ее сильно критиковали перед чемпионатом мира, никто не ждал выхода из группы. Поэтому выход в плей-офф уже можно считать выполнением задачи. Не было никаких надежд на то, что случилось в итоге. Так что проход дальше – это почти чудо. И давление теперь оказывается на Испанию.

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