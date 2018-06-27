Валерий Карпин: "Дай Рохо еще 20 раз так пробить – и не уверен, что хотя бы однажды попадет в створ"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, который сейчас возглавляет "Ростов", в интервью "СЭ" отметил, что защитник Маркос Рохо вряд ли сможет повторить гол, который принес Аргентине победу над Нигерией в матче чемпионата мира-2018 (2:1). Аргентинец является левшой, но забил с правой ноги.

– Вы удивлены успеху Рохо? – вопрос Карпину.

– Нет. Человек столько лет выступает на высоком уровне за "МЮ" и свою сборную, так что ничего сверхъестественного в его мяче нет. Особенно, учитывая, что Аргентине нужно было вырывать три очка и латиноамериканцы пошли вперед всеми силами. Да, отличился центральный защитник, но это может вызвать недоумение только у тех, кто не видел трансляцию из Петербурга. А для того, кто ее смотрел, ничего необычного не произошло.

– Но ведь Рохо – левша, а уложил мяч точно в угол с лета правой ногой словно он Месси…

– Вот это единственный момент и правда немного удививший. Но дай Маркосу еще двадцать раз так пробить – и не уверен, что хотя бы однажды попадет в створ. Футбол хорош потому, что иногда в нем происходят алогичные вещи. (Вячеслав КОРОТКИН)

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