Валерий Гергиев: "Желаю сборной России на ЧМ-2018 попасть в четверку сильнейших"

Директор Мариинского театра, выдающийся дирижер, посол ЧМ-2018 Валерий Гергиев выразил надежду, что сборная России сможет войти в четверку сильнейших на чемпионате мира-2018.

- Я прекрасно помню события 40-летней давности, помню свои первые трансляции футбольных матчей: для меня все началось с чемпионата мира по футболу 1966 года, который проходил в Англии, - цитирует Welcome 2018 Гергиева. - У нас была очень сильная команда – наше четвертое место воспринималось тогда как катастрофа, мы непременно должны были получить медали. Можете себе представить?

Я хочу пожелать нынешней российской сборной попасть в четверку сильнейших. Это будет колоссальным результатом. Да, сегодня у нас немного другие задачи. Зато мы страна, которая принимает чемпионат мира 2018 года. Здесь все будет иметь значение – от настроя игроков до поддержки болельщиков. Наша общая задача – достойно провести турнир.

Я лично знаю Станислава Черчесова. Хотел бы пожелать ему на будущее появления трех-четырех очень амбициозных футболистов, которые будут не только хотеть попасть в сборную, но и бороться, сражаться за честь страны. Тогда у нас будет успех!